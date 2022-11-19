В Севастополе мужчина дважды угонял один и тот же «Mercedes» с помощью отвертки

В Севастополе задержан мужчина, который дважды угонял один и тот же «Mercedes».

Установлено, что ночью 26-летний мужчина, ранее судимый за угон, с помощью отвертки открыл водительскую дверь «Mercedez», припаркованного на улице Павла Корчагина, забрался внутрь, запустил двигатель и угнал автомобиль.

Когда в баке закончилось топливо, угонщик бросил иномарку возле Цыганского тоннеля в Инкермане.

Автомобиль был возвращен владельцу, и он сменил замки, но это не помогло: спустя пять дней тот же угонщик заметил знакомый «Mercedes» и по прежней схеме угнал его.

По горячим следам оперативники вместе с сотрудниками ДПС задержали злоумышленника на проспекте Острякова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет.

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Ольга Сурикова