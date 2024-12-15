МЧС предупреждает севастопольцев о значительном ухудшении погоды в ближайшие три дня

В ближайшие три дня, 15, 16 и 17 декабря горожан ожидает неприятное погодное явление в виде штормового ветра, предупредили в региональном МЧС.

Сегодня, 15 декабря, порывы могут достигать 20 м/с, дождь будет идти целый день;

В понедельник, 16 декабря, скорость ветра будет от 17 до 22 м/с, ночью дождь, днём без осадков.

Во вторник, 17 декабря, ветер не утихнет (снова прогнозируется скорость от 17 до 22 м/с), возможен дождь.

МЧС напоминает, что при сильном ветре опасно находится у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укреплёнными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.

В ближайшее три дня спасатели посоветовали родителям не отпускать детей гулять на улице и призвали позаботься о пожилых и маломобильных гражданах, а также не выпускать домашних животных на прогулку и отказаться от дальних поездок.

Если ЧП все же произошло, звонить по номеру «101».

Напомним, о том, что на город надвигается шторм спасатели предупреждали еще 12 декабря.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города