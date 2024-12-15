В Севастополе пожилая женщина сбила мальчика на пешеходном переходе

В субботу вечером, 14 декабря, в районе Хрусталева, 44 63-летняя дама за рулем автомобиля Рeugeot сбила 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе севастопольской полиции.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

По результатам освидетельствования установлено, что водитель была трезвая.

По факту ДТП с пострадавшим пешеходом проводится проверка.

Напомним, буквально на прошлой неделе 8 декабря 45-летняя женщина-водитель автомобиля Honda превысила допустимую скорость, не смогла справиться с управлением и врезалась в припаркованный Nissan, в результате чего серьезно пострадал 14-летний подросток, находившийся на тот момент в автомобиле Honda. Был ли он пристегнут ремнем безопасности не уточняется.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба полиции Севастополя

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