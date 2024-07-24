Дума приняла закон о режиме высылки мигрантов-нарушителей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. Такое право будет иметь не только суд, но и полиция. До отправки на родину для мигранта будут действовать ограничения.

Нарушители не смогут менять место жительства в России без разрешения органов внутренних дел. Также им запретят выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.

Таких иностранцев добавят в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будут иметь как госорганы, так и любые юридические и физические лица.

Кредитные организации обяжут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам людей, находящихся в этом списке.

Попавшие в реестр не смогут также стать участниками или учредителями организаций.

Органы внутренних дел получат право проникать в помещения, где находится мигрант-нарушитель.

Анна Левина