В Севастополе простились еще с двумя бойцами СВО

В Севастополе проводили в последний путь ефрейтора Андрея Николаевича Черника и гвардии рядового Петра Александровича Аникина.

Андрей Черник родился и вырос на Донбассе. После окончания средней школы в г. Курахово он получил в ПТУ специальность сварщика, работал в родном городе.

С 2019 году Андрей Николаевич встал на защиту родной земли, воевал в составе подразделений Народной милиции ДНР, затем в рядах ВС РФ. Он был большим патриотом своей Родины, воевал грамотно, пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, неоднократно был награжден за мужество и доблесть, проявленные в боях.

Черник погиб в бою на Донецком направлении.

Петр Александрович Аникин родился и вырос в селе Поворотном под Севастополем. В 2010 году окончил 9 класс школы №27 и поступил в Севастопольское высшее профессиональное училище средств связи и информационных технологий, которое успешно окончил в 2013 году, получив специальность оператора информационно-коммуникационных сетей, оператора компьютерного набора.

Службу по призыву проходил в одной из частей Воздушно-Космических Сил. В сентябре 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и после подготовки направлен в зону проведения СВО. Петр был очень скромным, добрым, отзывчивым человеком, любил рисовать, с детства увлекался 3D-графикой, мечтал создавать компьютерные игры. Будучи отличным специалистом, он в совершенстве освоил навыки управления беспилотными летательными аппаратами, грамотно и инициативно выполнял поставленные командованием задачи, пользовался заслуженным авторитетом в подразделении, награжден государственными и ведомственными наградами.

Петр Аникин погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.

Ольга Сурикова

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