Леонид Слуцкий предложил направлять средства от регионального маткапитала на сбор ребёнка в школу

Депутаты ЛДПР в регионах по поручению Председателя партии Леонида Слуцкого внесли предложения о возможности использовать средства от регионального маткапитала на подготовку ребёнка к школе, включая покупку школьной формы

«ЛДПР предлагает включить в перечень возможных направлений распоряжения региональным маткапиталом подготовку ребёнка к школе, включая покупку школьной формы, портфеля, канцелярских принадлежностей при достижении им возраста 6 лет. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР в регионах», – рассказал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, школьника необходимо не только одеть, но и обеспечить канцтоварами, стоимость которых каждый год растёт. Леонид Слуцкий отметил, что помочь со сборами родителям как раз может региональный материнский капитал.

«Сейчас цели его использования каждый регион определяет самостоятельно. Это может быть и покупка автомобиля, и ремонт жилья, приобретение земельного участка или скота. Мы считаем, что меры господдержки должны упрощать жизнь российских семей и быстро реагировать на их запросы. Оперативные поправки, которые мы предлагаем, позволят качественнее подготовиться к новому учебному году», – добавил Леонид Слуцкий.

По словам вице-спикера заксобрания Севастополя, депутата ЛДПР Илья Журавлева, такая инициатива поддерживает не только финансовую стабильность семей, но и стимулирует развитие образовательной сферы в регионе. Вложение средств в образование – это инвестиция в будущее, как для детей, так и для всего общества. Поддержка семей в этот важный период поможет создать более равные условия для всех учащихся и повысить уровень подготовки.

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