Духовник Путина возглавит возрождаемый Херсонесский мужской монастырь

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон утверждён как священноархимандрит Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе.

Соответствующая информация размещена в соцсетях Крымской метрополии. Митрополит Тихон сам выступил с таким прошением перед Священным Синодом.

и.о. наместника Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря назначен иеромонах Иларион (Карандеев).

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» переедет в новые здания историко-археологического парка, а строения, которые музейщики занимают сейчас передадут монастырю. Переезд запланирован на лето 2024 года.

Напомним, Епископ Тихон Шевкунов 11 октября 2023 года назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии, сообщили в синоде РПЦ.