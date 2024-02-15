В Херсонесе к лету восстановят мужской монастырь

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» переедет в новые здания историко-археологического парка, а строения, которые музейщики занимают сейчас передадут монастырю.

Об этом «Севкору» сообщили в пресс-службе музея-заповедника. Переезд запланирован на лето 2024 года.

Стоит отметить, что в нынешних зданиях музея с конца XIX века по 1921 год располагался Свято-Владимирский монастырь, который и планируется восстановить.

«Музей-заповедник «Херсонес Таврический» сейчас располагается в помещениях монастыря, построенного в XIX веке во времена правления Александра II. До 1924 года монастырская усадьба включала в себя настоятельский корпус, старую и новую трапезные, две гостиницы и подсобные помещения. Ровно век назад здания монастыря были ликвидированы и переданы Херсонесскому музею, а в 2024 году настало время перемен и воссоздания монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре», — сообщается в пресс-релизе музея.

Как сообщает пресс-служба музея, историческое решение о возрождении Свято-Владимирской обители и Херсонеса Таврического как духовного центра страны и российского православия было принято в этом 2024 году.

В честь возрождения монашеской жизни в Херсонесском монастыре сегодня, 15 февраля, в Базилике 1935 года по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, глава Крымской митрополии, Высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, совершил Божественную литургию.

Напомним, в августе 2021 года проведена презентация концепции проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Проект будет размещаться на территории в 23,3 гектара

Так, согласно представленному проекту, на территории музея-заповедника появится парк нового поколения, включающего в себя школу искусств, музейный комплекс, филиал МДЦ «Артек» и археологический ландшафтный парк.

В январе 2023 года завершено строительство детского художественно-эстетического центра в рамках создания «Нового Херсонеса». Его передали в собственность Севастополя.