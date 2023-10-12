Тихон Шевкунов назначен главой Крымской митрополии

Епископ Тихон Шевкунов 11 октября назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии, сообщили в синоде РПЦ.

До назначения владыка Тихон был главой Псковской митрополии.

В Севастополе Шевкунов хорошо известен благодаря тому, что является одним из вдохновителей концепции Нового Херсонеса и автором пьесы, по которой поставлен «Грифон» на открытой сцене Херсонеса.

Помимо прочего, он является председателем патриаршего совета по культуре, сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.

Также известен как писатель и сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru.

Интересно, что владыка Тихон – выпускник сценарного факультета легендарного ВГИКа. После окончания которого принял решения посвятить себя духовному служению.

В 1991 году в Донском монастыре Москвы пострижен в монашество с именем Тихон, в честь святителя Тихона, патриарха Московского, спустя несколько месяцев рукоположен в сан иеродиакона, затем — иеромонаха.

Приняв духовный сан, делает стремительную церковную карьеру.

В 1993–1995 годах – настоятель московского подворья Псково-Печерского монастыря.

С 1995–2018 годах — наместником возрожденного Сретенского мужского монастыря.

РИА Новости пишут, что уже давно ходят слухи о том, что владыка Тихон является духовником президента РФ Владимира Путина. Сам архимандрит их не опровергает, но и не подтверждает.

При этом известно, что в августе 2000 года он сопровождал президента в частной поездке в Псково-Печерский монастырь, а в сентябре 2003-го — в США, где Путин передал приглашение патриарха Алексия II посетить Россию первоиерарху Русской православной церкви заграницей митрополиту Лавру.

Дарья Тимофеева

Фото: kremlin.ru