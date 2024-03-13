Где не будет электричества в Севастополе 14 марта

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 14 марта.



Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00

ул. Новикова, 82-А,104-А,82,86,90,94,98,102,62-Б,58-76,53-А,51-77,24-А,112,100-А,80,84,88,92,96,100,108-1;

пер. Новикова, кад.182,2-16,20-24,9-А,7-А,кад 187,9-Б,7-9,27;

ул. Сапунгорская, 20-А,12/2,2-20,1/1,3;

СТ «Золотая Балка», 38;

ул.Хризолитовая, 3-5,21-25



в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Богданова, 12-16;

ул. Чехова, 1



ул. Бориса Михайлова, 7-А



ул. Водная, 2-8,1-7;

ул. Переяславская, 14/1,12-А,4-А,4-Б,4-В,6-16;

ул. Штурманская, 12-2,4,10-12,1-11



ул. Михайловская, 26-30,25-33;

ул. Симонок, 8-А,4,8-44,35;

ул. Гвардейская, 20-А,20;

ул. Романова, 4-А,2-4



ул. Малышкина, 18-А,12-36,1-А,7-А,1-37



ул. Вишневая, 2-20,1-5,9-23;

ул. Кряжева, 42,41-53,57;

ул. Казарского, 57-59;

ул. Тельмана, 38-40,44-50,31-43



СТ «Парус-1», 69-А/172,121-А,69-А/75,112-114,69-А/174,69-А/173,69-А/142,121



СТ «Сапун-гора», 1418,1433,1437-1439,1525,598,518,59,522,542,729,1614-А,1594-1596,1800,1834,37,45,775,1479,1603,1731,1763;

ул. Владимира Папидзе,12,20,27, 29,33;

ул. Павла Елисова, 28,764,15-А,21,31;

ул.Танкиста Ревкова, 28,31;

пер. Блиндажный, 3,9

ул. Летчицы Литвиновой, 50,55, 59,1801;

пер. Берманский, 18;

ул. 51-й Армии, 11;

ул. Летчицы Себровой, 38-Б



шоссе Генерала Моргунова, 197-А,205-А,107-111,115-117,12;

ул.Командира Барабаша, 6,5-7,11-19;

пер. 8-й Воздушной армии, 6-8,8,14,1432,1609,1609,1724,1727,1728,1731;

ул. Якова Халипа, 20-22,34,44,56,11,19,27



ТСН «Фрегат», 112-А,4-12,22,34,46,54,72-74,8,87-А,9-11,15-19,23,29-31,43,47

с. Верхнесадовое

пер. Луганский, 1-9,13;

пер. Студентов, 4-А,2,3-5,13;

ул. Титова, 12/2,4-34,23-А,3,7-39;

ул. Севастопольская, 55-85;

ул. Фильченкова, 4-16;

ул. Паршина, 6-12,5-13;

ул. Гагарина, 20-40,31-41,45-47



СТ «Заречный», 18,23,32-34,44,430,19,429-431

с. Фронтовое

ул. 345-й дивизии, 2-А,2-4,8-10,1;

ул. 60-лет Октября, 2-18,3-19;

пер. Майский, 2-10,3-5,9;

ул. Краснореченская, 18;

ул. Механизаторов, 2-8,1-9,13;

ул. Новая, 2-8,3-7;

ул. Вишневая, 2-4,96,1-7