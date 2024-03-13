В Севастополе женщина заплатит «десятину» за мошенничество в обувном магазине

В Севастополе осудили женщину из Краснодарского края на исправительные работы и выплату в пользу государства 10 % заработка за махинации с денежными средствами, а именно сдачей.

В декабре 2023 года она расплатилась за небольшую покупку в обувном магазине пятитысячной купюрой. Через время ловкачка сделала вид, что нашла нужную сумму и под этим предлогом забрала у продавца обратно крупную купюру, вернув сдачу не полностью.

Отвлекая внимание работницы магазина, женщина покинула место преступления, забрав товар и присвоив 4 тыс. рублей. Тем не менее позже она была поймана полицией.

Напомним, в Севастополе осуждены двое дистанционных мошенников, которые продавали несуществующие цветы.