Доулу из Севастополя будут судить за смерть младенца при родах на дому

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении компаньонки по родам, чьи действия привели к смерти младенца. Дело заведено в отношении 38-летней жительницы Севастополя.

Она обвиняется в осуществлении медицинской практики лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, что повлекло по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба регионального управления Следкома.

Установлено, что беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и госпитализации в медучреждение, зная об имеющихся у нее противопоказаниях.

На сайте объявлений она познакомилась с уроженкой Санкт-Петербурга, которая без лицензии осуществляла занятие частной медицинской практикой под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в России. Свои услуги по родовспоможению компаньонка оценила в 35 тысяч рублей.

В процессе беременности доула проводила с беременной женщиной встречи в арендуемых залах на территории Симферополя и Севастополя, где производила медосмотры, назначала биологически активные добавки.

Днем 2 февраля в ходе родоразрешения по месту жительства беременной компаньонка обнаружила, что у плода имеются особенности и заверила пациентку о положительном опыте принятия подобных родов. В результате отсутствия оперативной квалифицированной медпомощи новорожденный мальчик скончался.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

Напомним, что в мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка — 31-летней жительнице Ленинского района. Судом она признана виновной в причинение смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.

Ольга Сурикова