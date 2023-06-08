Жительница Севастополя победила в проекте «Кондитер»

На телеканале «Пятница!» закончился седьмой сезон реалити-шоу «Кондитер» со знаменитым кондитером Ренатом Агзамовым. В шоу кулинары-любители и профессиональные пекари соревновались за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей. Победителем проекта стала Диана Кинкладзе из Севастополя. Она жительница Балаклавы.

«Я участвую в шоу, потому что мой папа очень его любит. А сейчас я не верю, когда вижу свое имя на чеке. Я — победитель седьмого сезона шоу „Кондитер“. Ура!», — заявила Диана Кинкладзе. На выигранные деньги она открыла собственную кондитерскую, где сможет проводить и мастер-классы для желающих научиться этому сладкому делу.

Ольга Сурикова