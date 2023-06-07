В Инкермане сдали дом для переселенцев из аварийного жилья

В Инкермане завершено строительство многоквартирного дома по адресу ул.Малиновского,4 корпус 1, куда переселят жителей аварийных домов.

Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, здесь будут жить семьи, которые жили в аварийных домах по улице Георгиевская балка д.3, д.4, ул. Яблочкова д.8 и другие.

Новый четырехэтажный дом состоит из 40 квартир — однокомнатных и двухкомнатных, сюда переедут 115 человек.

Квартиры, по его словам, сдаются с полной чистовой отделкой, натяжными потолками, ламинатом, обоями, газовой плитой, сантехникой. Новоселам останется только перевезти мебель.

Территория дома уже благоустроена, здесь есть спортивная и детская площадки, парковка, удобные выезды. Рядом с новым домом школа и детский сад, сквер и магазины.

Сейчас новые жители уже заключают договоры социального найма и планируют отмечать новоселье.

Напомним, на сегодняшний день в рамках подпрограмм государственной программы Севастополя «Жилище» переселению из аварийного жилищного фонда подлежат 484 человека из 187 жилых помещений.

Ольга Сурикова