Рожавшую дома женщину посадят на 1,5 года

Жительница села Ленино Республики Крым осуждена на 1,5 года за смерть ребенка при домашних родах. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.

Следствием и судом установлено, что беременная жительница посёлка Ленино в феврале этого года решила организовать свои роды на дому, обратившись к помощи компаньонки. Женщина, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и госпитализации в медучреждение, пренебрегла показаниями акушеров, зная об опасных противопоказаниях. В результате родов на дому при поддержке доулы, не обладающей медицинским образованием и не имеющей такового опыта, на свет появился мальчик, который спустя минуты скончался из-за отсутствия квалифицированной медпомощи.

Также в отношении доулы возбуждено и расследуется уголовное дело за незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Напомним, информация о смерти ребенка при родах на дома появилась в феврале этого года.