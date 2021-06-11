Дорогие детки: во сколько обойдется детский отдых этим летом

Каждый год новые правила

Ковид и связанные с ним ограничения существенно изменили жизни людей, оставив свой отпечаток и на оздоровлении детей. В прошлом году только пятая часть всех детских лагерей по всей России решились работать с разрешенной при этом загрузкой не более 50%. Поэтому большая часть детей отсиделась дома с родителями во время пандемии.

В этом году ограничения послабили до 75% загрузки, кроме того, ажиотажа добавила инициатива президента России Владимира Путина возвращать родителям за путевки в детские лагеря до 50% кешбека, но не более 20 тысяч рублей. Правительство России выделило на данную программу 5 млрд рублей.

В Севастополе в «президентской» программе принимают участие ДОЛ «Ласпи» и ДОЛ «Горный». Стоимость путевок варьируется от 40 до 60 тысяч рублей.

Как происходит оформление?

Сначала нужно убедиться, что платежная система вашей банковской карты — «МИР», затем на сайте нужно заполнить форму, так вы регистрируете карту в системе кешбэка, еще ее можно закрепить на официальном сайте «Привет мир».

Программа детского туристического кешбэка будет действовать с 25 мая по 31 августа 2021 года, поэтому оплата возможна только в эти даты. И самое главное – деньги вернуться в течение 5 рабочих дней после покупки путевки. Поэтому этим летом расходы на отдых вашего ребенка сократятся в разы. При этом нет ограничения по количеству раз участия в этой программе, можно вернуть деньги и за несколько смен.

Поэтому большинство родителей поспешили воспользоваться таким подарочком. В связи с этим многие севастопольцы уже жалуются, что путевки были моментально раскуплены желающими с материка, так как в этом году еще и разрешили детям отдыхать не только в своем регионе.

Платно не для всех

Смена традиционно длится 21 день. Однако есть счастливчики, которым не придется оплачивать путевки, но придется изрядно потрудиться, чтобы собрать все справки.

Кто входит в льготную категорию детей:

— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

— дети-инвалиды;

— дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;

— дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

— дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

— дети из семей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей;

— дети из многодетных семей;

— дети, проживающие в малоимущих семьях;

— дети, состоящие на диспансерном учете;

— дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

— талантливые и одаренные дети.

Документы родители должны принести в районные управления труда и социальной защиты населения Севастополя.

А с одаренных детей справки, грамоты и дипломы собирают прямо в школах, где они обучаются.

Какие ограничения останутся

В этом году ввели обязательным требованием для заезда в детские лагеря ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до заселения ребенка, что привело к неминуемым очередям в поликлиниках. К ситуации вынужден был подключиться губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он раскритиковал организацию тестирования департаментом образования и порекомендовал на вторую и последующие смены проводить выездные тестирования на базе школ.

По словам директора департамента образования Елены Богомоловой, на первую смену в городские лагеря отправились 1295 человек. Всего в этом году в регионе планируется оздоровить не менее 5 122 детей.

В реестр детского отдыха, уточнила начальник департамента, внесено 9 организаций, которые будут заниматься летним отдыхом. Из них три загородных: лагеря «Ласпи», «Горный» и частный «Алькадар» и 6 пришкольных лагерей: школы №№57, 59, 11, 14, 17 и бухта «Казачья».

При этом для заезда в загородные лагеря установили следующие правила:

-одномоментный (в один день) заезд и выезд всех детей в лагерь и из лагеря, самостоятельный заезд запрещён;

— запрет на временный выезд детей из лагеря в течение смены;

-в случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой обеспечивается их незамедлительная изоляция до приезда законных представителей (родителей, опекунов) или приезда «скорой помощи»;

— исключили массовые мероприятия, в том числе родительские дни.

При этом персоналу разрешили не проживать постоянно на территории организации в случае проведения еженедельного обследования работников на COVID-19.

Информацию, касающуюся отдыха и оздоровления детей в ДОЛ Севастополя, можно получить на сайте Департамента образования и науки города Севастополя (http://do.sev.gov.ru/activity/otdyh-i-ozdorovlenie) и на сайте ГАУС «РДОЦ «Планета детства» (https://planetadetstva.camp/).

Во сколько обойдется детский отдых

Родителям, чьи дети не попадают не в одну из 12 вышеназванных категорий и которые не успели или не смогли купить путевки по системе «кешбек», придется изрядно потратиться на оздоровление детей в лагерях.

В этом году детские путевки подорожали в среднем на 20%, ведь поднимаются цены на все, в том числе коммуналку и продукты. Средняя стоимость коммерческой путевки 45 000 руб.

От 53 000 руб, при этом не стоит удивляться стоимость и от 100 тысяч, путевка в федеральные детские центры «Артек» (Крым), «Орлёнок» (Туапсе), «Смена» (Анапа), «Океан» (Владивосток).

Одна из севастопольских мам Юлия рассказала нам, что для своих детей она выбрала детский лагерь «Эволюция» в Евпатории. Одна путевка ей обошлась в 56 700 рублей. У нее двое деток. В прошлом году путевка в этот же лагерь стоила 42 тысячи рублей. Лагерь этот работает с системой «кешбек», но в нем уже выкуплены все путевки, снова-таки «материковые» родители быстро все смели. И заявка на «кешбек» указана только на сайте, по факту продают путевки только по счету, без оплаты картой.

Но приобретение путевки — это далеко не все расходы. Юлия рассказала, что нужно еще на каждого ребенка собрать справки, а это ей выйдет еще по 5 тысяч на ребенка. Плюс все знают, что необходимо собрать детей в лагерь. Если не учитывать необходимость приобретения одежды для отдыха, на разного рода принадлежности с собою уйдет около трех тысяч рублей. Также принято давать детям деньги на разные мелочи из расчета в среднем 150 рублей в сутки. Вот Юлия планирует дать юным отдыхающим по 2-3 тысячи. Таким образом, оздоровление двоих деток обойдется молодой маме примерно в 130 тысяч рублей.

Лагеря дневного пребывания

В Севастополе особой популярностью пользуются лагеря при школах и различного рода секциях, кружках. Смены здесь длятся по 5-10 дней. При двухразовом питании смена обычно длится с 08:30 до 14:30, при трехразовом — с 08:30 до 18:00.

Как уже говорилось выше, при шести севастопольских школах открылись лагеря дневного пребывания. Здесь снова-таки льготным категориям предоставлялись бесплатные путевки.

В департаменте образования нам сообщили, что на этот год утверждена минимальная стоимость путевки в пришкольный лагерь на 21 день, определяемая из расчета 272,39 рубля в день. При этом школы имеют право на увеличение стоимости путевки согласно установленным коэффициентам.

Также можно выбрать и любой другой коммерческий дневной лагерь. Выбор и предложения огромны и разнообразны: детям предлагают инженерные, языковые, спортивные, танцевальные, туристические, квестовые, творческие программы. Здесь смены стоят от 800 рублей в день до 2 000 тысяч с отдельной оплатой питания. При этом на посещения кинотеатра, какой-то секции развлечения родителей просят выдавать детям деньги дополнительно.

К бабушке

Есть родители, которые делают выбор в пользу домашнего отдыха или отправляют своих отпрысков в деревню к бабушке. Это, конечно же, один из самых бюджетных вариантов, так как придется оплатить только стоимость дороги туда и обратно. Возможно, дать денег ребенку или родственникам на его содержание. Конечно, у этого варианта сразу очевидные плюсы в том, что не надо собирать документы, брать справки, делать тесты, и ребенка можно отправить на любой срок. Правда, многое зависит от того, есть ли у вас родственники, которые готовы принять внучат или племянников на отдых.

Если вам с этим не повезло, можно только радоваться, что в Севастополе все-таки море рядом. В городе официально работает 30 пляжей и можно самим позаботиться об оздоровлении своих детей.

Ольга Сурикова

Фото: vlagere.ru