Чиновники департамента транспорта и экономического развития скрыли 1,7 млн рублей доходов

Также государственные служащие не сообщили о наличии в собственности 2 транспортных средств, о более 15 счетах, открытых в кредитных организациях, а также об участии супруга 1 служащего в учредительстве коммерческой организацией.

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По итогам рассмотрения, 10 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ольга Сурикова