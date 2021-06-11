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Чиновники департамента транспорта и экономического развития скрыли 1,7 млн рублей доходов

11-06-2021
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Прокуратура проверила декларации о доходах
 
Прокуратура Севастополя  провела проверку в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также Департаменте экономического развития города и выявила, что чиновниками данных структур предоставлены недостоверные сведения о доходах.
 
Они нарушили требования законодательства о государственной службе и противодействии коррупции, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
 

Также государственные служащие не сообщили о наличии в собственности  2 транспортных средств, о более 15 счетах, открытых в кредитных организациях, а также об участии супруга 1 служащего в учредительстве коммерческой организацией.

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По итогам рассмотрения, 10 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ольга Сурикова

 

 

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