В Севастополе вечером сбили двух подростков

ДТП в центре города

В Севастополе в центре города водитель ВАЗа сбил двоих подростков. ДТП произошло вечером на проспекте Нахимова.

Видео последствий ДТП выложили очевидцы в социальной сети Вконтаке в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП». Автор поста написал, что на водителя ВАЗа сотрудники полиции надели наручники.

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В пресс-службе севастопольского УМВД уточнили, что происшествие случилось 10 июня в 21.30. Водитель ВАЗа 1998 года рождения наехал на переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу несовершеннолетних ребят 2007 года рождения.

В результате ДТП подростки получили травмы и обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали, передает ForPost.

При этом водитель автомобиля ВАЗ 2106 доставлен бюро судмедэкспертизы для прохождения медицинского освидетельствования.

Ольга Сурикова