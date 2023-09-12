Предприниматели Севастополя могут бесплатно пройти курс повышения квалификации по программе «Бухгалтерский, налоговый учёт для МСП»

Обучение проходит в рамках комплексной услуги, которую предоставляет центр «Мой бизнес» Севастополя. Спикер – преподаватель Севастопольского госуниверситета и сертифицированный аудитор Наталья Вохмянина.

В программе:

• Налоговые нововведения – 2023: налоговые проверки, взыскание задолженности, ЕНС и ЕНП.

• Специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход).

• Ключевые изменения по единому налоговому платежу с лета 2023 г.

• Федеральные налоги и сборы (налог с доходов физических лиц, налог на прибыль, НДС, акцизы).

• Маркетплейсы (Озон и WB): что нужно знать о налогах?

• Заработная плата, отпускные и иные выплаты работникам: особенности 2023 года.

• Изменения в ведении воинского учета в 2023.

• Организация раздельного учета при исполнении государственных заказов и оборонных контрактов.

Важно!

Участие бесплатное!

Пройти обучение могут субъекты малого и среднего предпринимательства: индивидуальные предприниматели и организации, соответствующие следующим критериям:

— Зарегистрированные в городе Севастополе;

— Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации;

— Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг). Подробности по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92.

— Имеющие высшее или среднее профессиональное образование;

— Зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/).

🏢Формат мероприятия: ОЧНО, в центре «Мой Бизнес»

📆 Время и дата: 25-28 сентября с 13:15 до 17:10

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/35a4ST

Отметим, центр «Мой бизнес» действует в Севастополе с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»