В России появится свой «Форт Боярд»

В Кронштадте планируется снять шоу в стиле «Форта Боярд» на территории форта «Император Александр Первый».

Телеканал СТС и культурный кластер «Остров фортов» заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Планируется организация спортивно-развлекательных телевизионных проектов и открытие так называемого «Чумного» форта для широкой публики.

Форт создавался как оборонительное сооружение, затем стал противочумной лабораторией. Его использовали как военный склад, как декорации для фильмов и даже как территории для рейв-вечеринок. Благодаря поручению Президента России форт спасен от медленного разрушения и приведен в порядок. Сейчас его ждет реставрация, которая завершится к концу года.

Снятое шоу выйдет на телеэкраны в 2025 году.