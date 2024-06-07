Севастопольские спорсменки взяли золотую и бронзовую медали в синхронном плавании

Вчера завершилось первенство Южного федерального округа по синхронному плаванию. Севастопольские синхронистки Елизавета Граник и Валерия Летова завоевали золотую и бронзовую медали в обязательной программе среди спортсменок 2016 года рождения.

Это первые медали Южного федерального округа для севастопольского синхронного плавания, и их смело можно назвать историческими.

Кроме того, Севастополь впервые был представлен в групповых выступлениях, где успешно показал себя. Многие судьи высоко оценили подготовку, образ и синхронность наших спортсменок. Однако, по сложности программы, девочки заняли четвертое место. Такой результат стал возможным благодаря отличным условиям в бассейне 200-летия Севастополя, а также новому музыкальному оборудованию, приобретенному Управлением спорта города Севастополя.