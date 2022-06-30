Для бизнеса смягчили ограничения на получение господдержки

Для нарушивших порядок ее получения

Для субъектов малого и среднего предпринимательства смягчаются ограничения на получение господдержки. Документ подписан президентом России и опубликован на официальном портале правовой информации.

Поясняется, что ранее субъектам малого и среднего бизнеса могли отказать в заявке на господдержку, если менее трех лет назад они при получении такой помощи нарушили порядок и условия ее оказания.

«Это решение является дополнительным шагом, направленным на упрощение ведения бизнеса и доступа к региональным и федеральным мерам поддержки в условиях текущей экономической ситуации. Это, безусловно, способствует расширению возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства по развитию своего бизнеса», — подчеркнул директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов, передает пресс-служба правительства.

Закон предусматривает дифференцированный подход. Так, если нарушение было незначительным – к примеру, допущены технические ошибки в отчетности – то существует два варианта ослабления ограничений.

В первом предприниматель может получить доступ к поддержке, во втором срок действия ограничений сокращается до одного года.

И только в случае серьезных нарушений – если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренном искажении данных о своей деятельности – срок ограничений в три года сохраняется.

Напомним, следить за актуальной информацией о поддержке предпринимателей и других сферах можно на портале объясняем.рф. Если на сайте нет ответа на возникший вопрос, его можно задать в чат-бот. Информация, которую предоставляет чат-бот, является официальной и проверенной – она поступает из профильных организаций и ведомств.

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Напомним, президент России Владимир Путин выступил с инициативой реформы системы проверок бизнеса, предложив отменить большинство из них навсегда.

Ольга Сурикова