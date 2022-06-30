Развожаев пояснил, почему неэффективно реализуется жилищная программа

Отчет КСП разнился с докладом губернатора

На последней сессии Заксобрания, 28 июня, во время отчета губернатора Севастополя Михаила Развожаева за 2021 год депутаты подняли вопрос о низком выполнении программы «Жилище».

Депутат от фракции КПРФ Василий Пархоменко указал на то, что в прошедшем году из 380 млн рублей запланированных на фактическое выполнение программы по приобретению жилья для малообеспеченных и социально незащищенных граждан реализовано было только 311 млн рублей.

Ссылаясь на отчет Контрольно-Счетной Палаты, Пархоменко привел следующие цифры: из 20 семей инвалидов с детьми, которым полагалась единовременная выплата на получение жилья, реализована она была для 6 человек; из 11 ветеранов войны, получивших такое право, ни одному не была передана квартира. И также не был выполнен план 2021 года об обеспечении жильем 56 детей-сирот.

В ответном слове губернатор признал, что город столкнулся с проблемами в реализации жилищной программы. Загвоздка оказалась в ее жестких параметрах и неготовности идти на уступки будущих претендентов на квартиры.

«Сейчас в казне свободного жилищного фонда практически нет. Но даже те квартиры, которые есть, они, к сожалению, не подходят по параметрам и законодательству, для того, чтобы их передать для реализации тех или иных жилищных программ. Это главная сложность, что все программы ограничены 30 кв.м. Даже иногда дело не в стоимости, и иногда квартиры есть, но эти 2-3 кв.м, а люди ни в коем случае не соглашаются получить дофинансирование этой разницы. Это и не позволяет реализовать эти программы», — рассказал глава города.

Он отметил, что, несмотря на то, что в прошлом году жилищные программы реализованы не с той эффективностью, с которой хотелось, в 2022 году ситуация должна существенно поменяться, благодаря подключению новых процедур.

«Мы включили все механизмы, кроме простого аукциона: и строительство домов, и покупка долевого жилья. Порядка 100 квартир для детей-сирот мы должны в этом году построить и передать. То же самое касается и переселения из ветхого аварийного жилья. Но там порядка 50 человек обеспечили жильем», — заверил губернатор.

Отдельно он добавил по ситуации с жильем для жителей Осажденного Севастополя, 17 человек из которых получили такое право после того, как их приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны.

«Деньги нам поздно в прошлом году поступили и на аукционе мы не смогли ничего купить, но уже сегодня половина ветеранов жильем обеспечены. В ближайшее время мы будем выделять дополнительные средства, чтобы этот вопрос закрыть», — заключил Развожаев.

Напомним, в Севастополе проживает около 1 200 человек, имеющих статус «Житель Осажденного Севастополя». В прошлом году их приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. На приобретения квартир для 17-ти из них было выделено около двух млрд рублей.

Ольга Сурикова