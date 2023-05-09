Девушки, уничтожившие украинские беспилотники, смотрели парад рядом с Путиным

Девушки военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко были приглашены смотреть Парад Победы на трибуне Красной площади.

Всего утром 22 марта было уничтожено три объекта, которые пытались проникнуть в бухту, моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали.

От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2 и в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали.