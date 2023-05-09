Пригожин заявил, что ему до сих пор не дали снаряды

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что снаряды бойцам его подразделений до сих пор не выданы и пригрозил оставлением позицией в случае сохранения статуса кво.

Также он рассказал, что минобороны выпустило боевое распоряжение, в котором говорится, что оставление позиций будет рассмотрено, как измена родине.

«Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос – кто родине изменяет?», — ответил Пригожин.

Глава ЧВК также рассказал, что один из флангов в Бахмуте был оголен из-за бегства одного из армейских подразделений.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин сообщил, что его подразделения 10 мая покинут позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов.