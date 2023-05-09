Как Севастополь празднует 9 мая

В Севастополе праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, начались с возложения цветов к мемориалу Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.



Участие приняли представители Заксобрания и правительства Севастополя, офицеры и ветераны Черноморского флота, общественники и представители всех религиозных конфессий города.



«Легендарный Севастополь, где война затронула каждую семью, Город-Герой, державший 250-дневную оборону, как никто другой знает цену свободы, возможности жить, развиваться и строить будущее.

Пример мужества и героизма защитников Севастополя все эти годы был нравственным ориентиром. Их великий подвиг, смелость и воля к победе, готовность не раздумывая отдать за нее свою жизнь на десятилетия определили ценности севастопольцев. Память о героях Великой Отечественной войны придавала сил и уверенности и в Русскую весну, и сейчас — во время проведения специальной военной операции», — отметил глава города Михаил Развожаев в своем поздравлении.



К поздравлениям губернатора присоединился вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев.

«Сегодня мы отдаем дань тем, кто погиб на фронте и тем, кто пройдя все испытания, вернулся домой. Подвиги каждого не будут забыты. Мы не дадим врагу переписать нашу историю и изменить реалии.

Низкий поклон и слова благодарности ветеранам. Берегите себя, храни вас Бог. И пусть следующая новость, которую вы услышите, начнется со слов: «Мы победили!», — подчеркнул Журавлев.

В этом году в Севастополе по соображениям безопасности традиционный парад сил городского гарнизона отменен, но жители и гости города активно посещают организованные городскими властями локации.

Фото: Анастасия Вавилова