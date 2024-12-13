Часть Севастополя сегодня осталась без воды

В Севастополе в связи с аварийными работами подача воды c 10:00 до 19:00 (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
Пр-д Генерала Мельника ;
ул. Б.Шейнина ;
ул. Владимира Шевалёва ;
ул. Колодкина ;
ТСН в р-не ул. Б.Шейнина ;
ТСН в р-не ул. Шевалева ;
ул. Артиллеристов ;
пр-д Каспийский ;
пр-д. Танкистов ;
ул. Танкистов ;
ул. Днепровская 77-101,64-88;
ул. Хрусталева 2-40, 7-53, 63;
пр. Генерала Острякова 2-92, 5-17;
ул. Силаева ;
ул. Маршала Бирюзова 2-48;
с пониженным давлением в р-н улиц: ;
ул. Отрадная ;
ул. Гидрографическая ;
ул. Токарева ;
ул. Шабалина ;
ул. Курганная ;
ул. Молочная ;
пер. Молочный ;
ТСН в р-не ул. Шабалина ;
ТСН в р-не ул. Молочная ;
ул. Вакуленчука 29-41, 53;
шос. Фиолентовское 1-9;
Подвоз воды будет по адресу: 📌ул.Силаева 3📌
Фото: кадр из фильма «12 стульев»