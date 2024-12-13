Часть Севастополя сегодня осталась без воды

В Севастополе в связи с аварийными работами подача воды c 10:00 до 19:00 (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:

Пр-д Генерала Мельника ;

ул. Б.Шейнина ;

ул. Владимира Шевалёва ;

ул. Колодкина ;

ТСН в р-не ул. Б.Шейнина ;

ТСН в р-не ул. Шевалева ;

ул. Артиллеристов ;

пр-д Каспийский ;

пр-д. Танкистов ;

ул. Танкистов ;

ул. Днепровская 77-101,64-88;

ул. Хрусталева 2-40, 7-53, 63;

пр. Генерала Острякова 2-92, 5-17;

ул. Силаева ;

ул. Маршала Бирюзова 2-48;

с пониженным давлением в р-н улиц: ;

ул. Отрадная ;

ул. Гидрографическая ;

ул. Токарева ;

ул. Шабалина ;

ул. Курганная ;

ул. Молочная ;

пер. Молочный ;

ТСН в р-не ул. Шабалина ;

ТСН в р-не ул. Молочная ;

ул. Вакуленчука 29-41, 53;

шос. Фиолентовское 1-9;

Подвоз воды будет по адресу: 📌ул.Силаева 3📌

Ольга Сурикова

Фото: кадр из фильма «12 стульев»

