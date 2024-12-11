Следком проводит проверку по факту избиении группой подростков сверстницы на пляже в Щелкино

По поручению главы ГСУ Крыма и Севастополя Владимира Терентьева организована проверка информации, опубликованной в соцсетях о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы, сообщили в ведомстве.

💻 В телеграмм-каналах распространяется видео, на котором, как сообщается, школьники на пляже в Щелкино избивают несовершеннолетнюю, сопровождая издевательства снятием на мобильный телефон. Также сообщается, что родители подростков пытаются принять меры для избежания их детьми ответственности за совершенный противоправный поступок.

Терентьев поручил установить всех участников инцидента, дать их действиям необходимую правовую оценку, а также обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, педагогов образовательных учреждений, где они обучаются, и сотрудников органов профилактики.

Ход проверки поставлен руководителем Главного следственного управления на личный контроль.

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Ольга Сурикова