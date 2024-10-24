Детям до 16 лет хотят запретить ездить на электросамокатах

Представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста и Госдумы решили увеличить минимальный возраст управления электросамокатами до 16 лет. Теперь нужно будет получать права. Таким образом электросамокаты и электровелосипеды будут приравнены к мопедам.

Получить категорию «М» можно с 16 лет, пройдя обучение и сдав экзамен в ГИБДД.

Также запрет будет касаться передвижения по тротуарам и проезжей части. Но для реализации этой идеи необходимо будет создать соответствующую инфраструктуру.

Хотя эксперты сетуют, что владельцев частных электросамокатов отследить практически невозможно.

Согласно статистике аварийности 14-15 лет — самая рискованная возрастная категория. Поэтому отсеивать категорию до 16 лет можно уже на стадии входа в сервиз для аренды электросамокатов.

Напомним, что ранее в Минтрансе предлагали ограничить скорость электросамокатов до 10 километров в час.

О том, какие пути решения нашли власти других регионов и том, что можно сделать с этой проблемой в Севастополе рассказал депутат заксобрания Севастополя от ЛДПР Илья Журавлев.

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Анна Левина