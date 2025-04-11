Детский отдых на Черном море пока под вопросом

Официального санитарного заключения о безопасности пляжей в Крыму и Краснодарском крае после крушения танкеров и разлива мазута нет, точные сроки также не определены. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов.

«На сегодняшний день информации [о безопасности пляжей на Кубани] нет. Эта информация обсуждается исключительно в рамках правительственной комиссии, специально для этого созданной, и решение будет тоже приниматься исключительно в рамках нее. Все работают в максимальном режиме. И наши территориальные органы, и центральный аппарат усилены, все наши подразделения в Анапе, в Краснодарском крае, в Крыму, в Севастополе. Поэтому все работаем, но пока определенная информация не готова», — сказал начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов, пишет ТАСС.

В свою очередь директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Анна Тимофеева рассказала, что на текущий момент министерство не может предоставить гарантии родителям о безопасности купания детей в Черном море при детских лагерях из-за отсутствия позиции Роспотребнадзора.

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Ольга Сурикова

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