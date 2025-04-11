У губернатора Севастополя появился новый советник

Губернатор Михаил Развожаев назначил своим советником кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Олега Анатольевича Лымара.

Он будет заниматься реализацией специальных проектов, направленных на поддержку участников СВО, в том числе будет исполнять обязанности секретаря Совета по делам участников СВО при губернаторе Севастополя.

В мае прошлого года Олег Лымар стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Олег Анатольевич Лымар также входит в состав общественного совета по реализации региональной образовательной программы для участников и ветеранов СВО «Севастополь — город Героев», сообщает правительственный портал.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя