В Севастополе определен порядок распределения путевок в детские лагеря

На последнем заседании правительство Севастополя приняло проект постановления об утверждении порядка и условий предоставления детских путевок в оздоровительные лагеря.

В первую очередь, учитывалась необходимость соцподдержки детям участников специальной военной операции.

«При распределении путевок будет учитываться несколько категорий. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети участников специальной военной операции обеспечиваются путевками во внеочередном порядке. Талантливые и одаренные дети обеспечиваются путевкой по результатам отбора, осуществляемого в порядке, утвержденном департаментом образования», — сообщил и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос.

Он разъяснил, что в четырех районных управлениях соцзащиты подают заявления родители или законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов. Родители детей иных категорий могут подать документы через МФЦ, департамент образования, учебное заведение, а также на портале госуслуг.

«Несмотря на то, что мы выделяем дополнительные средства на дополнительные путевки с учетом детей участников специальной военной операции, одновременно мы оздоровить всех желающих не можем. Поэтому нужен четкий, прежде всего справедливый, критерий отбора», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Глава города поручил досрочно провести межведомственную комиссию по вопросу организации летнего детского оздоровления и проинформировать родителей о том, как и куда необходимо подать соответствующее заявление.

Прием заявлений начинается 2 мая.

Ольга Сурикова