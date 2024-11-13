Депутаты предлагают лишать мигрантов отсрочки на замену иностранных прав при нарушении ПДД

Депутаты ЛДПР предлагают аннулировать иностранные водительские права мигрантов с первого же нарушения правил дорожного движения, что призвано повысить уровень ответственности иностранных водителей и сделать дороги более безопасными для всех участников.

По статистическим данным, в 2023 году увеличилось количество ДТП с участием водителей с иностранными правами, что сигнализирует о необходимости серьезных изменений в законодательстве и усилении контроля за поведением мигрантов на дорогах.

Инициатива подразумевает необходимость изучения и соблюдения местных правил дорожного движения со стороны мигрантов.

«Предложение ЛДПР имеет важное значение для повышения безопасности на дорогах. Принятие этой меры может стать шагом к более строгому соблюдению правил дорожного движения и уменьшению числа правонарушений», — считает вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

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Кристина Ветер