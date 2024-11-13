В Севастополе попрощались с участником СВО

Александр Владимирович родился и вырос в Севастополе, где окончил школу №39. После школы он продолжил образование в профессионально-техническом училище №3, где получил специальность электромонтажника судового оборудования.
Долгие годы Александр работал в родном городе водителем автобуса и слесарем по ремонту автотехники. Его золотые руки помогали многим автомобилям и автобусам обрести вторую жизнь, и он был уважаем среди коллег и пассажиров.
Александр Владимирович был истинным патриотом своего города и страны. Он не оставался равнодушным к несправедливости и всегда боролся за правду. Приняв решение встать на защиту своей Родины, он заключил контракт с Вооружёнными Силами Российской Федерации и после подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.
К сожалению, Александр Владимирович героически погиб в бою на Донецком направлении, отдав свою жизнь за свободу и безопасность своей страны. Его храбрость и преданность Родине будут навсегда помнить и ценить.