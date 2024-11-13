В Севастополе на пожарах с начала года погибло 16 человек

Сотрудники МЧС в Севастополе озвучили печальную статистику – с начала года в городе произошло 919 пожаров, что на 20% больше, чем в прошлом году за тот же период.

Из них 157 случилось в жилых домах: 75 в многоквартирных, 75 в частных и 7 в дачах.

Заместитель начальника МЧС по Севастополю Тимур Жуков сообщил, что в этом году 11 из 16 случаев гибели людей на пожарах были именно в жилых домах. Также 10 человек получили травмы, а 35 удалось спасти.

Чтобы избежать пожаров и их страшных последствий, важно соблюдать правила пожарной безопасности. Нужно правильно использовать электрооборудование, регулярно проверять печи и следить за их работой. Это сильно снижает риск возникновения пожаров.

Установка пожарных извещателей в домах тоже помогает спасти жизни. Они реагируют на дым и издают громкий сигнал, который может разбудить людей даже ночью, позволяя им вовремя покинуть опасное место.

Несмотря на проводимые МЧС рейды каждый житель города должен сам ответственно относиться к своей безопасности.

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Кристина Ветер