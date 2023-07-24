Сенаторы от Севастополя передумали лишать гражданства по рождению

Инициаторы законопроекта о лишении гражданства РФ по рождению за дискредитацию, дезертирство, публичные призывы к действиям против территориальной целостности, а именно сенаторы от Севастополя Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, а также сенатор от ЛНР Ольга Бас, отозвали свои подписи с документа. Сообщает РБК со ссылкой на базу данных Госдумы.

Среди авторов законопроекта бы также сенатор от Крыма Сергей Цеков, но он свою подпись отзывать не намерен.

«Есть прекращение гражданства в отношении граждан, которые стали гражданами в результате оптации, то есть в результате воссоединения Крыма с Россией. У них есть прекращение гражданства. Я посчитал, что неправильно делить граждан России на тех, которые по рождению, и тех, которые по оптации. Поэтому решили, что все должны быть равны, и внесли соответствующие предложения», — пояснил свою позицию Цеков.

Напомним, в конце апреля вступил в силу закон о лишении гражданства России за действия, которые угрожают национальной безопасности, либо за совершение преступлений по более чем 60 статьям УК. Но речь идет лишь о приобретенном гражданстве.

Дарья Тимофеева

Фото: politika.sevastopol.su