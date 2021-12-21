Дептранс отчитался о работе по устранению последствий снегопада

Директор департамента транспорта Павел Иено сообщил, что к обеду сегодняшнего дня все проблемные участки на дорогах Севастополя обработаны. Как сообщает главный дорожник, не заметно это потому, что дороги обработаны солью.

«Погодные условия достаточно сложные, наше подведомственное учреждение ГБУ «Севавтодор» приступило к работе со вчерашнего вечера. В ночную смену работало 7 комбинированных дорожных машин — они сделали по четыре кругорейса с дозаправкой песчано-солевой смесью. То есть ночью мы обрабатывали дороги в центральной части города солью, а на пригородных маршрутах обрабатывали песчано-солевой смесью», — рассказал Иено.

Директор дептранса отметил, что в течении сегодняшнего дня увеличено количество техники, работающей на дорогах. Сейчас транспортерные артерии Севастополя обрабатывает 17 комбинированных машин, 6 бортовых газелей, 1 грейдер, 3 трактора с щетками, а также работает 6 бригад по пять человек, обрабатывающих остановочные пункты и пешеходные переходы. Также круглосуточно работает диспетчерская служба, на сегодняшнее утро было получено 30 заявок из которых 15 к обеду было отработано.

По словам Иено, вся техника, которая есть в наличии ГБУ «Севавтодор» задействована. Также директор дептранса рассказал, что с утра были проблемы с движением общественного транспорта, вызванные работой спецтехники, однако, уже сейчас они полностью устранены.

«Были небольшие сбои с общественным транспортом, но на данную минуту мы практически на всех проблемных участках их уже отработали, обработали дороги специальными средствами и мониторим дальше ситуацию», — подытожил Иено.

Дорожники предупреждают, что к вечеру в Севастополе возможны заморозки, а также просят горожан воздержаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, в Севастополе сегодня, 21 декабря, выпал первый снег, который существенно затруднил передвижения севастопольцев.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Дмитрий Островский