Великолепная Ольга Панкратова отметила двадцатилетие на сцене

Заслуженная артистка России и без преувеличения самая любимая севастопольцами певица Ольга Панкратова чудесным концертом отметила двадцатилетие творческой деятельности на сцене ДКР.

В этот вечер для преданных поклонников творчества певицы звучали как известные всем хиты, так и премьерные композиции, подготовленные исполнительницей специально к концерту.

Выступила Панкратова и вместе с учениками своей студии, исполнив авторскую композицию. Для многих из ребят это был первый выход на большую сцену.

В концерте приняли участие известные севастопольские и крымские коллективы и исполнители. В частности, Вячеслав Музыченко, хореографические коллективы ДКР, барабанщик — виртуоз Константин Неделев, саксофонист Ниавадзе, кросс-квартет «Леди Х», каскадерская шоу-группа «ИстАри», танцевальная студия «Марта», артисты балета Омельченко и Колмогорова.

Поздравили Ольгу Панкратову известные деятели культуры, чиновники, друзья певицы и родные. Среди них – директор департамента культуры Ирина Романец, детский омбудсмен Марина Песчанская, певица Елена Максимова, хореограф Марта Августинович, артист Виталий Таганов, директор ДКР Татьяна Зенина и, конечно, супруг артистки музыкант Константин Неделев.

Не остались в стороне и севастопольские политики – свои наилучшие пожелания артистке в связи с юбилеем творческой деятельности высказал вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

«Знаком с Ольгой много лет, это потрясающий человек, заряжающий энергией и творчеством всех вокруг. Желаю Ольге новых побед и свершений. Ведь Ольга не просто исполнительница, она сама пишет стихи, музыку, будучи талантливым режиссером, ставит грандиозные шоу. Но самое главное – это то, что Ольга воспитывает и помогает раскрыться юным талантам организовывая таким прекрасные детские конкурсы как «Грани таланта», «Проект 8692» и «Детский голос Крыма». Я рад, что на протяжении многих лет имею возможность помогать Ольге в этом прекрасном деле», — подчеркнул Журавлев.

Дарья Тимофеева

Фото: Наталья Черная