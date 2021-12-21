В Севастополе Гагаринский и Ленинский районы остались без уборки снега

По центру города идет уборка

В Севастополе не во всех районах города с утра началась расчистка территорий от снега и посыпка тротуаров от гололеда. Об этом рассказа в комментариях директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

В пресс-службе правительства доложили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, а в обработке дорог и дворов противогололедными смесями задействовано 79 единиц техники. В ночь с 20 на 21 декабря для предотвращения наледи и гололеда Севавтодор использовал 30 тонн чистой соли и 126 тонн песчано-соляной смеси.

Глава горхоза заявил, что по состоянию на 11.00 на уборке придомовых и общественных пространств работает 46 единиц техники. Порядка 400-500 человек привлечены к ликвидации последствий снегопада и обледенения.

«Прошла просадка по уборке территорий в Ленинском и Гагаринском районах. Сейчас в ручном режиме выставляем дворников», — отметил Горлов, добавив, что в первую очередь будут расчищаться подходы к социально-значимым объектам.

Также департамент транспорта призывает водителей пропускать спецтехнику с включенными проблесковыми маячками.

В течение дня ожидается понижение температуры, дорожная ситуация может ухудшиться. На некоторых маршрутах общественного транспорта наблюдаются сбои в расписании.

Во избежание аварийных ситуаций призываем автовладельцев не пользоваться транспортными средствами на летней резине, быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений, порекомендовали в пресс-службе.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах севастопольцы могут обращаться в диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72; +7 978 998 59 83.

Единая аварийно-диспетчерская служба Севастополя: 1563 (со стационарного телефона), +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Напомним, сегодня в Севастополе выпал первый снег, на дорогах образовались огромные пробки.

Ольга Сурикова