Происшествия

В Севастополе уже зарегистрировано более десятка ДТП

21-12-2021
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Часть без пострадавших

Фура перекрыла дорогу в районе Сапун-горы

Сегодня, 21 декабря, в Севастополе после начала снегопада весь личный состав ГАИ города находится на маршрутах патрулирования и оказывает помощь участникам дорожного движения, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По состоянию на 13:00 было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими и 12 ДТП с материальным ущербом без пострадавших.

Сейчас автоинспекторы оказывают содействие проследованию спецтехники в места, где в первую очередь необходима посыпка песочно-соляной смесью проезжей части. Перекрываются аварийно-опасные участки до полного устранения нарушений.

Как пример приводится перекрытие утром для движения всех транспортных средств улицы Нефтяной.

Отмечается, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Наряды ДПС будут переведены на усиленный режим работы.

Напомним, сегодня утром была сбита пожилая женщина на Столетовском проспекте.

Ольга Сурикова

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