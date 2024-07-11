Департамент транспорта не планирует установку светофоров на остановке «Пляж Омега»

Севкор писал ранее, что жители Гагаринского района жалуются на нерегулируемый пешеходный переход в районе остановки «Пляж Омега». Из-за постоянного потока пешеходов, которые переходят проезжую часть, на дороге скапливается огромная пробка. А тех водителей, кто не пропускает пешехода, вступившего даже на противоположную часть дороги, ждут штрафы в 1500 рублей. Нарушения фиксирует камера.

Член Общественной палаты Севастополя Наталия Самойленко направила запрос в Департамент транспорта города и предложила установить светофоры с кнопкой и таймером.

В ответ Департамент транспорта города Севастополя заявил, что установка светофоров невозможно из-за канализационных коллекторов. Также в Департаменте сообщили, что светофор может появиться при переносе остановки, но такие работы в ближайший год не предвидятся.

Анна Левина