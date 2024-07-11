Участник СВО в Севастополе стал на очередь за участком только с помощью прокуратуры 

Прокуратура города Севастополя провела проверку по обращению участника специальной военной операции о защите его социальных прав.

Установлено, что мужчина обращался в Департамент по имущественным и земельным отношениям города с заявлением о принятии его на учет в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии региональным законодательством, но получил отказ из-за отсутствия регистрации в Севастополе.

Вместе с тем, прокуратурой собраны документы, подтверждающие, что заявитель проживает в городе с 2018 года, был трудоустроен на местных предприятиях, а в дальнейшем поступил на военную службу, которую проходит в войсковой части, расположенной на территории Севастополя.

Прокуратура направила в Ленинский райсуд заявление об установлении факта его проживания в Севастополе.

Теперь судебное решение станет основанием для принятия мужчины на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка под ИЖС.

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Ольга Сурикова

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