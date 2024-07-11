Прогуляться по Историческому бульвару севастопольцы смогут не раньше 2027 года

Такие сроки озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ответ на письмо депутата Госдумы Владимира Исакова.

Сам проект реконструкции будет скорректирован только к 2025 году. Ранее директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин обещал, что бульвар откроется уже в следующем году.

Напомним, что севастопольцы ждут завершения реконструкции Исторического бульвара с 2018 года. На протяжении нескольких лет любимое горожанами место отдыха лежит в руинах и продолжает оставаться недоступным.

Источник: Южная гавань

Анна Левина