Демонтаж танкера «Волгонефть-239» выполнен наполовину

Продолжаются работы по демонтажу танкера «Волгонефть-239». Более 350 тонн металла сдано на переработку, сообщает Минтранс России.

Идет заключительный этап разделки кормовой части судна. Специалисты откачали весь груз из резервуаров танкера, сняли судовое оборудование и демонтировали надстройку. Все работы с кормовой частью будут закончены до конца марта.

Напомним, владельцев «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» оштрафовали за ЧП в Чёрном море. Также в Морспасслужбе раскрыли подробности спасения моряков с тонущего танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе в декабре прошлого года.

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Евгения Павлова

Фото: Минтранс РФ