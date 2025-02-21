Полиция задержала пенсионера за плантацию конопли в подвале

В Феодосии оперативники обнаружили у местного жителя наркоплантацию — 114 кустов растения. 66-летний мужчина выращивал коноплю до стадии созревания, систематически ухаживал за ней поливал и создавал благоприятные условия для произрастания с помощью ультрафиолетовых ламп и веществ для стимуляции роста. С его слов, он растил плантацию исключительно для личного употребления.

Согласно заключению эксперта, запрещенное растение — конопля (рода Cannabis), общей массой более 4,6 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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