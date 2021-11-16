Директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников не задержан, а вызван на опрос в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Он не задержан, а вызван на опрос в Симферополь. На сегодняшний день контракт с ним не продлён до выяснения всех вопросов с правоохранительными органами», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю отказались комментировать информацию, появившуюся сегодня в СМИ и в телеграм-каналах о возможном аресте директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, посоветовав ждать официальной информации на сайте ведомства.

При этом ТАСС сообщил, что у экс-главы департамента проходят обыски в рамках разбирательства о превышении должностных полномочий. Источник ТАСС уточнил, что следователи намерены возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ.

Напомним, Вадим Кирпичников 13 апреля 2017 года возглавил главное управление потребительского рынка и лицензирования. Позже уже в правительстве губернатора Михаила Развожаева возглавил объединенный департамент сельского хозяйства и потребрынка.

Дарья Тимофеева

Фото: социальные сети