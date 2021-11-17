На Кирпичникова заведено уголовное за превышение полномочий

Подсчитали убыток от его действий

В отношении бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадима Кирпичникова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Следствием установлено, что департаментом в лице его директора были заключены договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова.

Более того, указанные договоры были заключены с пониженной оплатой, в то время как другие владельцы торговых объектов готовы были предложить плату выше конкурентов.

«Как полагает следствие, умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерба бюджету Севастополя, что выразилось в недополучении денежных средств в течение длительного периода времени на общую сумму более 1 млн. рублей при размещении указанных по его согласованию объектом НТО», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Нарушения были выявлены прокуратурой во взаимодействии с оперативными службами.