В Севастополь возвращается солнце, но не на долго

В Севастополе сегодня, 11 июля, малооблачно, без осадков.

Ветер северо-западный 3,1 — 5,7 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 22…23°.

Завтра, 12 июля, синоптики также обещают малооблачную погоду.

Ветер ночью северный, днем северо-западный 1,7 — 3,% м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 22…24°.

В среду, 6 июля, облачно с прояснениями.

Ветер ночью северный, днем западный 2,6 — 3 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 23…25°.

Облачность ожидается также в четверг и пятницу. Однако уже к концу недели вырастет температура воздуха — ночью 21…23°, днем 23…29°.

Выходные ожидаются облачными с температурой ночью 21…23°, днем 23…25°.