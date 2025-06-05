Дело экс-замгубернатора Севастополя Евгения Горлова может рассмотреть севастопольский суд

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова. Следственный комитет предъявил ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, чиновник получал ежемесячные выплаты в 1 млн рублей от председателя совета директоров АО «Севастопольгаз» за общее покровительство. Общая сумма взятки, как утверждают следователи, составила 6 млн рублей. Посредником в передаче денег выступал Максим Ларин — бывший сотрудник правоохранительных органов и подрядчик правительства города.

Оба фигуранта были задержаны в августе 2024 года в момент передачи денег. Вину признали. Следствие арестовало имущество Горлова и его родственников на сумму свыше 50 млн рублей. Как сообщил адвокат обвиняемого Александр Карабанов, материалы дела уже направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Рассматривать дело, по его словам, возможно, будет один из судов Севастополя.

Напомним, 6 июля 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев с намеком на коррупционную составляющую сообщил об увольнении и.о. замгубернатора Евгения Горлова.



Дмитрий Островский

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