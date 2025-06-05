В Севастополе простились с наводчиком, старшим мичманом Игорем Холодовым

В Севастополе состоялись прощальные мероприятия с Игорем Александровичем Холодовым — старшим мичманом, участником специальной военной операции.

Игорь Холодов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №31. После срочной службы в Вооружённых силах России подписал контракт с Министерством обороны, прошёл обучение в школе техников Черноморского флота и продолжил службу в одной из частей флота.

За годы военной и гражданской службы Игорь Холодов получил высшее образование в Керченском государственном морском технологическом университете, работал в структурах ФМС России, а также в сферах обслуживания и хозяйственной деятельности.

С началом специальной военной операции он вновь заключил контракт с Минобороны, прошёл подготовку и был направлен для выполнения задач в составе мотострелкового подразделения. Погиб в ходе боевых действий в Курской области.